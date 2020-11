Partecipazione di USMIA alla Consulta Sicurezza convocata da Forza Italia il giorno 17 novembre alle ore 17.00

Roma, 15 nov 2020 – In previsione dell’approvazione della Legge di Stabilità e della conversione in legge di ulteriori provvedimenti concernenti l’emergenza epidemiologica Covid-19, USMIA è stata invitata alla Consulta Sicurezza indetta da Forza Italia, il giorno 17 novembre p.v. alle ore 17.00.

Nell’accogliere con favore l’iniziativa, auspichiamo che attraverso il preventivo coinvolgimento delle Associazioni sindacali militari, in ogni ambito politico e Istituzionale, possa essere tangibilmente riconosciuto il prezioso contributo delle Forze Armate che, così come recentemente dichiarato dal Sig. Ministro della Difesa,sono ..”in campo dall’inizio di questa emergenza e hanno messo a disposizione da subito tutte le loro capacità e mezzi … operando con impegno e determinazione al

servizio dei cittadini ..”.

Peraltro, la Sanità Militare, che nel corso di questi mesi ha fornito il proprio qualificato sostegno al Servizio sanitario nazionale, è attualmente pienamente coinvolta nell’operazione IGEA che con circa 1400 professionisti garantirà sino a 30.000 tamponi al giorno a favore della popolazione civile.

Al riguardo, con disappunto, dobbiamo rilevare che nessuno specifico stanziamento

è ad oggi contemplato dal D.L. n. 137 del 28.10.2020.

Le Forze armate sembrano essere state, ancora una volta, dimenticate.

Roma, 14 novembre 2020

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Cerca nel sito Search for: