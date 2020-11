CEDOLINO NOVEMBRE 2020 DISPONIBILE SU NOIPA. Il saldo del FESI 2019 a quando? La buona notizia: con il mese di novembre termina il pagamento della rata della tassa comunale e regionale all’irpef.

Roma, 17 nov 2020 – Si informa, per chi ancora non lo ha consultato, che sul portale nazionale di NOIPA e’ disponibile il cedolino stipendio del mese di novembre 2020. Con questo mese termina il pagamento rateale per l’anno 2020 della tassa IRPEF comunale e regionale (9 rate da marzo a novembre di ogni anno e per sempre). Quindi per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio si godra’ di uno stipendio un po’ piu’ sostanzioso. Per chi scrive si tratta di 85 euro nette in piu’ sullo stipendio. Poca cosa, ma tutto serve in questi periodi di crisi.

La valuta di pagamento e’ per lunedi’ 23 novembre.

Invece per quanto riguarda il saldo della seconda e ultima rata del FESI 2019, sul cedolino non c’e’ traccia. Si spera in un cedolino straordinario tra novembre e dicembre 2020.

Cerca nel sito Search for: