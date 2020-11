Guardia di Finanza: Funzioni di Polizia Economico Finanziaria o di Ordine Pubblico?

Roma, 17 nov 2020 – di Fabio Perrotta, Sindacato Autonomo dei Finanzieri. La recente evoluzione dell’aumento dei contagi da Covid-19 ha comportato l’adozione delle misure restrittive agli spostamenti delle persone, con la conseguente intensificazione dei controlli delle Forze dell’Ordine.

La Guardia di Finanza, quale Forza di Polizia, è interessata, in modo differenziato, a seconda delle decisioni in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nell’attività di controllo sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Ciò determina l’impiego massiccio di personale del Corpo, come già avvenuto nella scorsa primavera, in turni di servizio di ordine pubblico.

Ma quello che può apparire, ormai, ordinario non è così poi naturale, poiché la Guardia di finanza ha una mera funzione di concorso alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la cui responsabilità è affidata, in via principale, alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri, quali forze di polizia a competenza.

Ben altri sono i compiti che spettano alla Guardia di Finanza, anche in questo contesto emergenziale.

I compiti di Polizia economico-finanziaria affidati al Corpo….



