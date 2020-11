Covid – volo choc per 20 ore – poliziotti ammassati coi migranti senza sosta e pasti adeguati

Roma, 18 nov 2020 – La notizia risale a qualche giorno fa pubblicata dal Giornale.it – L’aereo per il trasferimento è stracarico: tutti assembrati. Poliziotti costretti a 20 ore lavoro consecutive senza cena. Conestà: “Siamo indignati”



Assembrati come sardine, in barba ad ogni regola anti-contagio. Ammassati su un aereo insieme a decine di immigrati, alla faccia della sicurezza. E pure costretti a lavorare quasi 20 ore consecutive senza sosta e senza pasti adeguati.

È l’amara sintesi del servizio cui sono stati chiamati, giovedì scorso, gli agenti del reparto mobile di Roma. Servitori dello Stato, dunque abituati a portare a termine la missione nonostante tutto. Ma stavolta obbligati dal Viminale a subire un trattamento “indegno” e “disumano”.

