PERSONALE GUARDIA DI FINANZA / Misure di contenimento emergenza Covid-19 risposta alla richiesta del S.A.F.

Roma, 20 nov 2020 – Sospensione prova scritta per l’avanzamento “a scelta per esami” al grado di Maresciallo Aiutante per l’anno 2019. Il S.A.F. ha richiesto, più volte, al Comando Generale, l’adozione delle misure di contenimento del contagio da Covid 19, in particolare:

la sospensione delle prove e dei concorsi in atto;

la sospensione dei corsi di formazione e post formazione;

la forma di lavoro agile e delle altre assenze e turnazioni previste, per limitare la presenza del personale alle attività indifferibili e per cui sia necessaria la presenza.

In particolare erano state segnalate le criticità attinenti allo spostamento dei concorrenti residenti in regioni soggette a misure di contenimento restrittive più severe, in luoghi distanti, con maggiori occasioni di contagio nel viaggio.

A tal riguardo era stata richiesta l’adozione delle misure previste dall’articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , che ne prevede la possibile sospensione.

Prendiamo atto, di un primo cenno positivo di riscontro alle nostre richieste.

Le misure di contenimento del Comando Generale

Il Comando Generale con il FOGLIO D’ORDINI N. 14 (PRELEVA qui) in data 18 novembre 2020, ha, infatti, diramato la Determinazione concernente la sospensione della prova d’esame scritta per l’avanzamento “a scelta per esami” al grado di Maresciallo Aiutante per l’anno 2019.

La prova d’esame scritta della procedura di valutazione in argomento, prevista in L’Aquila nei giorni 24, 25, 26 e 27 novembre 2020, è temporaneamente sospesa. L’articolo continua sul portale del Sindacato SAF, clicca qui >>>

Cerca nel sito Search for: