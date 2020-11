VIGILI DEL FUOCO : IL PLAUSO DI ANPPE ALLA NOMINA DI CAPO DIPARTIMENTO

Roma, 21 nov 2020 – «Non possiamo che accogliere con immenso piacere la nomina del Prefetto Laura Lega a Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, avvenuta nella seduta del Consiglio dei Ministri di questa notte. Con la sua importante carriera, già Prefetto di Firenze, ci fa ben sperare in un nuovo passo per tutto il personale dei Vigili del Fuoco, in particolare per le condizioni lavorative e per le continue competenze in campo del soccorso pubblico, in particolare in questo momento di difficolta emergenziale a causa del coronavirus e della fragilità del nostro territorio. Lo afferma Fernando Cordella Presidente di ANPPE Vigili del Fuoco. «Siamo certi che l’esperienza della dottoressa Lega le farà affrontare questa nuova sfida con grande determinazione.

Questa nomina – conclude Cordella – rappresenta un attenzione del Ministero dell’Interno ai Vigili del Fuoco e sottolinea l’importanza che le donne hanno al suo interno».

