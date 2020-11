Art. 54 – Anticostituzionalità e antigenerazionalità? In attesa della storica decisione della Corte dei Conti Centrale a Sezioni riunite, ogni ipotesi rimane aperta

Roma, 24 nov 2020 – Pubblichiamo, di seguito, un approfondimento nell’attesa della storica decisione – se riconsocere per sempre – oppure mai piu’ – del ricalcolo della pensione con l’art. 54. Vedremo se avra’ ragione l’INPS oppure le centinaia di sentenze positive rilasciate fino ad ora dalle Varie Corte dei Conti Regionali e anche d atutte e tre le Sezioni della Corte dei Conti Centrale di appello.

Dopo anni e anni di lotta giuridica a colpi di sentenze sull’art 54, anche non allineate al comune buon senso della grammatica italiana, finalmente verrà il Gran Giorno, il 25 di un novembre piovoso come un lauto Natale.

Saremo noi militari sacrificati quali capponi dopo la castrazione in onore del debito pubblico?

Certo è che qualche Lorsignore già prevede, opinando in gran segreto e preparando gli ingredienti mentali-giuridici per coloro che sapranno apprezzarne i suggerimenti, la spiegazione “dell’intergenerazionalità” adducendo anche l’integerrima motivazione “dell’anticostituzionalità” di questo rompiscatole di articolo 54.

Fiumi, anzi oceani di parole son state dette dalle bocche e penne parlanti a faser, trite e contrarie, sull’argomento della spettanza (vexata questio?) e i pensieri interstellari hanno raggiunto vette e profondità in egual misura che oserei affermare un film di Star Trek è poca cosa in confronto.

A tale Gente dovrebbe venire assegnato la “Gilda d’Oro” per avere da anni messo in piedi tutta questa pantomima in danno di coloro che da anni e anni attendono quanto di loro spettanza.

Ma si sa… “l’anticostituzionalità e l’intergenerazionalità” in questi tempi moderni generati da Covid-19 e successivi è sempre in agguato qual serpente pronto a mordere chi è senza calzari, tranne quando si assegnano (pur in bozza) 800 milioni di euro per le piccole spese al Parlamento dello Stivale a fronte di 38 miliardi di manovra: si può dire che questi sì che sono ben calzati da Stivali d’Oro, anti morso e pur anti veleno.

Morale? Molti intossicati pochi salvati? Dallo spazio punto 4 è tutto.

Lettera firmata

Cerca nel sito Search for: