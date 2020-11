ART. 54. BUONE SPERANZE? I SINDACATI MILITARI ACCENDONO I RIFLETTORI SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 54 DEL D.P.R. 1092/1973 AL PERSONALE MILITARE POSTO IN CONGEDO

Roma, 24 nov 2020 – Roma, 24 nov 2020 –

Il prossimo 25 novembre alle ore 10.00 – in videoconferenza – le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in sede giurisdizionale, si pronunceranno sulla corretta ed uniforme interpretazione dell’art. 54 – c. 1 – del D.P.R. 1092/1973; questione di assoluta importanza per il personale militare collocato e da collocare in congedo.