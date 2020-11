COMUNICATO STAMPA: GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: IL SIBAS FINANZIERI PER I DIRITTI DELLE LAVORATRICI IN DIVISA

Roma, 24 nov 2020 – Ogni anno, dal 1999, il 25 novembre si celebra una ricorrenza fondamentale per il progresso della nostra società: la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne. Malgrado i grandi passi avanti fatti sul campo dell’uguaglianza, continuano purtroppo a esserci inaccettabili situazioni di violenza, di sottomissione, di disparità e di discriminazione. Violenza, per noi, significa anche ogni tipo di molestia, ogni forma di discriminazione sul luogo di lavoro e ogni genere di lesione dei diritti di tutte le lavoratrici. Ogni anno, dal 1999, il 25 novembre si celebra una ricorrenza fondamentale per il progresso della nostra società: la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne. Malgrado i grandi passi avanti fatti sul campo dell’uguaglianza, continuano purtroppo a esserci inaccettabili situazioni di violenza, di sottomissione, di disparità e di discriminazione. Violenza, per noi, significa anche ogni tipo di molestia, ogni forma di discriminazione sul luogo di lavoro e ogni genere di lesione dei diritti di tutte le lavoratrici.

Nelle forze di polizia queste azioni risultano ancor più riprovevoli che altrove. Chi è pagato par far rispettare le regole, è tenuto a un rispetto ancor più rigoroso della legge e delle norme di convivenza civile. Noi consideriamo le molestie e le discriminazioni nei confronti delle donne in divisa semplicemente degli atti ignobili!