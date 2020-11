GRADUATI: avanzamenti “LUMACA” per chi si trova in valutazione. Molte le lamentele

Roma, 26 nov 2020 – SONO MOLTI I GRADUATI DELL’ESERCITO CHE CI SCRIVONO PER SAPERE QUANDO ESCONO I DECRETI DI PROMOZIONE, MA PURTROPPO DA PARTE NOSTRA CI RIMANE DIFFICILE SAPERLO. Pero’ siccome sono molti, a questo punto vogliamo rendere conto della loro situazione. L’ultima lamentela e’ di ieri: in promozione da CMC a CMCSc, aliquota 2018, il personale interessato ancora non ha ricevuto i gradi. E’ uscito il quadro di avanzamento ma mancano i decreti di promozione, con i quali si autorizza il personale interessato ad indossare i nuovi gradi. Quanto ci vuole a compilare il decreto di promozione e firmarlo?

Credo che i Rappresentanti del Cocer Graduati dell’Esercito possano interessarsi per vedere dove si e’ incagliato, o incagliati i decreti di promozione. Magari anche per loro arriva il fatidico regalo di natale 2020?

Detto quanto sopra, rimane difficile pensare che per essere promossi ci vogliono quasi 2 o 3 anni. In questo lasso di tempo, magari un nuovo grado superiore potrebbe fare la differenza nella vita di caserma o all’estero.

Cerca nel sito Search for: