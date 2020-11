Question time di Gasparri (FI) al Senato in difesa del popolo in divisa – VIDEO.

Roma, 26 nov 2020 –

Destiniamo al comparto sicurezza-difesa gli 800 milioni della legge di stabilità destinati agli emendamenti dei parlamentari. Il governo riceva subito Cocer e sindacati del popolo in divisa, come impone la legge e come chiede Forza Italia. Serve maggiore sostegno economico a tutto il personale. Va sostenuta anche la Sanità militare che ha subìto nel passato troppi tagli e che sta aiutando la popolazione ovunque. Le Forze Armate e le Forze dell’Ordine sono la struttura fondante dello Stato. Chiediamo più risorse per i contratti e per gli straordinari! Questo il pensiero del Senatore GASPARRI (Commissione Difesa).