ARTICOLO 54 / SI E’ SVOLTA L’UDIENZA A SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI. QUALE ESITO FINALE? A QUANDO IL DEPOSITO DELLA SENTENZA? Troverete anche il link allo Studio Legale che spiega molto chiaramente la giornata del 25/11.

Roma, 27 nov 2020 – FORSE PRIMA DI NATALE IL DEPOSITO DELLA SENTENZA? (Leggi anche l’articolo cliccando sul link a fondo pagina). SAPPIAMO TUTTI CHE IL 25 NOVEMBRE 2020 SI E’ CELEBRATA LA PREVISTA UDIENZA A SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI CENTRALE PER DECIDERE SUL FUTURO DELL’ART. 54 RELATIVO AD UN MIGLIORE RICALCOLO DELLE PENSIONI DEI MILITARI. Le aspettative del personale sono molte, come e’ alta la posta in gioco a livello pensione. Nessuno per ora conosce il contenuto della decisione dell’Alta Corte. Tutte le ipotesi sono aperte, nell’attesa della sentenza. Tra le varie cose che l’INPS ha rivendicato c’e’ anche l’aspetto economico, secondo il quale sarebbe un esborso troppo oneroso per lo Stato nei prossimi anni. Quindi l’INPS sostiene ancora che il personale militare ha torto e chiede la bocciatura definitiva del beneficio. Quindi l’INPS, da parte sua, non molla l’osso.

Ma di fronte a centinaia di sentenze positive delle varie Corti dei Conti Regionali e nonostante le sentenze positive di entrambe le tre Sezioni della Corte di Appello Centrale, non e’ detto che si vinca. Una sentenza e’ una sentenza. Si entra nel merito delle norme e il passato giuridico, anche se positivo, puo’ essere stravolto da una nuova decisione innovativa e definitiva. Quindi questa battaglia la si puo’ vincere ma la si puo’ anche perdere per sempre.

Questo che precede e’ il semplice pensiero della Redazione, ma per farvi cosa gradita e utile vi segnaliamo soprattutto la lettura di un ottimo articolo scritto da uno Studio Legale che si interessa dell’art. 54, che meglio di noi sapra’ illuminarci, clicca qui >>> https://www.studiolegalechessa.com/2020/11/26/articolo-54-celebrata-ludienza-alle-sezioni-riunite-sentenza-per-natale/

