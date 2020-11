CASSA DI PREVIDENZA GRADUATI / NOTA INFORMATIVA AL PERSONALE

Roma, 27 nov 2020 – Per una giusta e dettagliata comunicazione, è prioritariamente imprescindibile per i Delegati COCER del ruolo Graduati dell’Esercito, informare il personale rappresentato in merito al PARERE CON OSSERVAZIONI PREGIUDIZIALI E VINCOLANTI per l’istituzione della Cassa di previdenza fornito con la Delibera n.58/2020 e il documento elaborato ed approvato dalla categoria. Per tali ragioni, nei prossimi giorni, seguirà una nota illustrativa affinchè tutti Graduati siano messi nelle condizioni di conoscere i lavori in corso, per inciso: come sempre fatto in questi anni. La citata nota illustrativa verrà presentata preliminarmente ai COIR discendenti, attraverso una vtc informativa.

Roma, 27 novembre 2020

I Delegati CoCeR Esercito Cat.D

Girolamo FOTI

Domenico MIGLIORE

Raffaele MORETTI

Davide DELCURATOLO

Fabio MINISSALE

Francesco GENTILE

Fabrizio CARTA

Antonino DUCA

Cerca nel sito Search for: