Roma, due Vigili Urbani fanno sesso nell’auto di servizio ma dimenticano la radio accesa

Roma, 29 nov 2020 – Erano in servizio durante il turno notturno. Ma in una pausa, davanti al campo rom di Tor di Quinto a Roma, i due hanno iniziato a fare sesso nell’auto di servizio. Dimenticando, però, la radio accesa. Qualcuno in centrale, approfittando della dimenticanza della coppia, ha registrato l’audio – racconta Leggo.it – e lo ha fatto finire sulla scrivania del comandante generale della polizia municipale della Capitale, Stefano Napoli. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine.

Il fatto è successo la scorsa settimana e i protagonisti sono una coppia di vigili urbani. La donna è sui 40 anni, l’uomo ha qualche anno in più. I due agenti sono in forze al XV gruppo e l’altra sera è toccato a loro il pattugliamento notturno del campo rom in via di Tor di Quinto. Secondo quanto è stato denunciato in un esposto al Comando, erano insieme su una Fiat Tipo di servizio.

I due protagonisti della vicenda è stato notificata ieri l’avviso dell’apertura di un procedimento disciplinare. Sono già stati trasferiti entrambi ad altro incarico e saranno sentiti nei prossimi giorni. L’accusa è di avere leso l’immagine del Corpo.

