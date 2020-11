ARTICOLO 54 SUL RICALCOLO DELLA PENSIONE DEI MILITARI. L’attesa è stressante, ma arrivera’ fra qualche settimana la tanto attesa sentenza

Roma, 30 nov 2020 – Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti Centrale, come gia’ anticipato, si sono riunite il 25/11/2020 per decidere una volta per tutte in ordine all’applicabilità del sistema di calcolo (art. 44 o art. 54 per una ricalcolo della pensione dei militari piu’ favorevole).



La decisione riguarda:

i militari che vantano un servizio utile al 31.12.1995 tra 15 e 18 anni;

i militari che vantano un servizio utile minore dei 15 anni, sempre alla data del 31.12.1995.



Contro abbiamo la solita INPS, la quale ancora si ostina a credere alle proprie tese contrarie.

Anche la Corte dei Conti Sicilia non ha mai voluto riconoscere l’applicazione dell’art. 54. Giusto per conoscenza e approfondimento pubblichiamo il link ad una Massima di un’ultima sentenza emessa dalla Corte dei Conti Sicilia, con la quale asserisce che… clicca qui >>>

