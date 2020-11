Circolare relativa al rimborso parziale rette per asilo nido personale militare

Roma, 30 nov 2020 – Riservata al personale militare in servizio – dell’Esercito, della marina e dell’Aeronautica – avente figli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni che frequentino asili nido. BENEFICIARI: Destinatario del beneficio è il personale militare in servizio attivo alla data di concessione del contributo appartenente alle Forze Armate dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare (citato art. 1835 del Codice dell’Ordinamento Militare). Il contributo è esteso al coniuge superstite del personale militare delle citate Forze Armate, con riferimento ai figli del personale deceduto. In quest’ultimo caso, il beneficio viene accreditato presso l’Ente nel quale viene presentata l’istanza.

La Direttiva completa e la domanda puoi prelevarle collegandoti qui >>>

Cerca nel sito Search for: