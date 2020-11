Roma, 30 nov 2020 – Una nuova nave con capacità ospedale di supporto nella lotta contro il Covid-19. È il progetto allo studio della Marina Militare Italiana come ha spiegato, di recente, anche il capo di Stato maggiore Giuseppe Cavo Dragone, nel corso di un’audizione davanti alla commissione Difesa della Camera illustrando i contenuti del piano a lungo termine 2019-2034 che rappresenta la minima capacità navale per assolvere i compiti futuri. «In questo periodo – ha spiegato l’ammiraglio di squadra – abbiamo anche raccolto molti insegnamenti che ci hanno permesso di sviluppare nuove esigenze operative, come quella per realizzare una nuova nave con capacità ospedale e definire il requisito per ospedali modulari dislocabili a mezzo nave, attraverso moduli containerizzati con capacità di triage, terapia e sub-intensiva».

Il progetto, che dovrebbe nascere in un contesto interministeriale, è ancora agli albori, ma Cavo Dragone ha spiegato che la soluzione, già adottata per la nuova nave idro-oceanografica maggiore (Niom) destinata a rimpiazzare la vecchia unità Magnaghi, che ha visto scendere in campo la Banca Europea per gli investimenti per il finanziamento dell’acquisizione, potrebbe essere adottata anche la nuova nave ospedale che la Marina Militare si occuperà di gestire e manutenere, mentre il personale sanitario dovrà essere fornito dall’esterno.

Ma quali saranno le caratteristiche della nuova unità? Qualche indicazione sul disegno della nave sono state fornite anche da quello che sarà, con molta probabilità, anche il gruppo incaricato di realizzarla, vale a dire Fincantieri. Il suo numero uno, Giuseppe Bono, intervenendo qualche settimana fa davanti alla Commissione Difesa della Camera, nel corso di un’audizione, ha spiegato che la nave assolverebbe anche scopi militari e civili, in piena corrispondenza con quanto realmente accade nel mondo oggi e continuerà ad esistere nel medio termine.

