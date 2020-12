E’ STATO PRESENTATO UN DDL PER CONSENTIRE AGLI APPARTENENTI DELLE FF.PP. DI ACQUISTARE UNA ARMA PERSONALE SENZA LICENZA

Roma, 1 dic 2020 – Il senatore Claudio Barbaro (ex Lega, oggi Gruppo misto) ha depositato in Parlamento un ddl per consentire agli operatori delle forze dell’ordine di acquistare un’arma alternativa rispetto a quella d’ordinanza e portarla addosso senza licenza di porto d’armi, così come è già consentito ai magistrati, ai vertici di polizia e ad altre figure identificate dall’articolo 73 del regolamento di esecuzione al Tulps.

“I soggetti che possono portare seco armi da fuoco senza licenza”, si legge nella relazione introduttiva al Ddl, “sono coloro che ricoprono gli uffici di Capo della Polizia, Prefetti, Vice Prefetti, ispettori provinciali amministrativi, Ufficiali di Pubblica Sicurezza, Pretori e Magistrati addetti al pubblico ministero o all’ufficio di istruzione; i semplici agenti di pubblica sicurezza, invece, possono portare l’arma anche quando non sono in servizio ed in abiti civili, ma, ai sensi del secondo comma del citato articolo, senza licenza ciò più avvenire solo con “le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti”.

In sostanza, essi possono portare, senza licenza, solo le armi di ordinanza. È ormai maturo il tempo”, scrive il Senatore, “di modificare queste disposizioni, entrate in vigore in tutt’altro periodo storico, e quindi superare questi differenti trattamenti, che non hanno ragione di esistere in una democrazia compiuta e in un sistema che arruola le proprie Forze di polizia con criteri molto selettivi e richiedenti la massima professionalità: il presente disegno di legge, quindi, intende estendere il diritto, al pari delle citate categorie del primo comma dell’articolo 73 del Regio Decreto n. 635 del 1940, di comprare senza licenza un’arma da fuoco e quindi la facoltà di portarla con sé a ogni agente di Pubblica Sicurezza.

Tale necessità è stata più volte sollecitata dalle rappresentanze degli agenti di polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, principalmente per la ragione che l’arma da fianco di ordinanza che viene fornita dallo Stato agli agenti è una pistola di grosse dimensioni e pesante, conseguentemente di scarsa occultabilità, specialmente con abiti estivi.

Vale la pena sottolineare che allorquando l’arma, ancorché nascosta, è visibile e individuabile, essa diventa un pericolo per il portatore che può essere esposto al furto o alla rapina della stessa: paradossalmente ciò diventa una occasione di pericolo, oltre che di panico e allarme sociale, anziché un modo per implementare la sicurezza degli agenti e degli stessi cittadini. L’episodio recente dell’omicidio del carabiniere Mario Rega Cerciello dovrebbe fare riflettere: il militare è andato disarmato all’appuntamento con la morte, perché, come è molto frequente fra carabinieri e agenti di polizia quando essi operano in borghese, ha deciso di non portare con sé la pistola d’ordinanza, ritenuta troppo grande, vistosa e pesante.

