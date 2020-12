ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO INPS PERSONALE. Si tratta dei periodi di lavoro trascritti male dall’INPS

Roma, 1 dic 2020 – GLI ERRORI RICORRENTI CHE TROVIAMO SUGLI ESTRATTI CONTO INPS SONO I SEGUENTI: la data di arruolamento a volte e’ sbagliata; alcuni periodi lavorativi non sono trascritti e a volte hanno date sbagliate; sbagliati spesso i redditi annuali inseriti nell’estratto conto. Errori che l’INPS sta cercando di corregegre da anni, minacciando anche le amministrazioni pubbliche di prescrizione. Un danno per il personale non di poco conto. ECCO PERCHE’ E’ IMPORTANTE LAVORARE SULLA CORREZIONE DELL’ESTRATTO CONTO, IMPEGNANDOSI DI PRIMA PERSONA NELLA VERIFICA E CONTATTI CON L’INPS. Un estratto conto perfetto nei periodi lavorativi e negli importi annuali ci calcolera’ una pensione piu’ corretta possibile e piu’ favorevole al dipendente.

Di seguito pubblichiamo l’ultima lamentela, che questa volta riguarda il personale della Polizia di Stato.

