TRASPARENZA ORE LAVORO / Le ore di straordinario fatte, non retribuite ma accantonate, dovrebbero essere evidenziate mensilmente nella busta paga. UN PROBLEMA SENTITO MOLTO DAL PERSONALE DELL’ARMA

Roma, 1 dic 2020 – E’ VERO, INSERIRE IN BUSTA PAGA IL RESOCONTO DELLE ORE STRAORDINARIE FATTE IN BUSTA PAGA SAREBBE PIU’ COMODO E TRASPARENTE PER IL PERSONALE. Il Cocer dei Carabinieri sostiene che ogni anno: “il personale dell’Arma “regala” allo Stato dai 50 agli 80 milioni di straordinario non pagato e non recuperato per servizi svolti e certificati documentalmente”.

Il CCNL 14.9.2000 del personale civile prevede all’Art.38 bis “Banca delle ore”. Fra l’altro recita…. al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore … (….) …le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga. (Dal Diario di Michele Fornicola, segnalato da: Laboratorio Polizia Democratica).

