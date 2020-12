LA SINDACA DI ROMA RAGGI SI AFFIDA ALL’ESERCITO PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE

Roma, 2 dic 2020 – Virginia Raggi e il suo staff, hanno deciso di non rinnovare la fiducia all’attuale comandante ad interim e di sostituirlo con un generale in pensione attualmente in servizio presso il dipartimento risorse umane del comune di Roma, infatti a breve, la sindaca di Roma dovrebbe assegnare l’incarico all’ex generale dell’Esercito Paolo Gerometta. Sarà lui il nuovo comandante della polizia locale di Roma Capitale dopo le dimissioni del comandante Stefano Napoli a seguito di un’inchiesta sulla Polizia Locale andata in onda su rai3 Report.

Precedentemente Gerometta è stato a capo del dipartimento risorse umane del corpo dei vigili urbani. Stando a quanto si apprende, il nome dell’ex generale era stato già fatto a luglio. Tra aprile e maggio del 2019 Raggi e l’allora ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, strinsero un accordo che prevedeva il trasferimento alcuni generali dell’Esercito in pensione, cinque nello specifico, negli ufficio del Campidoglio. Tra questi il generale del Corpo d’Armata, Paolo Gerometta, già capo del Persomil, il dipartimento che si occupa del personale della Difesa, ed ex presidente del Cocer (Consiglio centrale di rappresentanza dei militari).

