Lotteria degli scontrini, codice al debutto: ecco come tentare la fortuna con il Fisco. La partecipazione e’ gratuita e aiuti il fisco.

Roma, 2 dic 2020 – Tentare la fortuna e aiutare nel contempo il fisco per il bene comune di tutti. Si tratta della “Lotteria degli scontrini”, codice al debutto: ecco come tentare la fortuna con il Fisco. Si gioca da gennaio 2021, partecipare è totalmente gratuito. Ogni scontrino deve essere pari o superiore ad 1 euro. Pagando con carte e bancomat, premi fino a 5 milioni per l’estrazione “zero contanti”. Tutte le vincite sono esenti da imposte. La lotteria, esclude a priori gli acquisti con e-commerce, ma anche tutte le spese effettuate nell’attività d’impresa o professionale. Le date delle estrazione sono gia’ disponibili qui >>



Per ricevere il tuo codice collegati sul sito ufficiale del Governo Italiano: https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/

