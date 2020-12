Promozione al grado superiore dei Marescialli, ruolo Marescialli dell’Esercito, compresi nell’aliquota di avanzamento riferita al 31 dicembre 2019

Roma, 3 nov 2020 – PERSOMIL CON CIRCOLARE DI OGGI 3/12/2020 comunica che i Marescialli, appartenenti al ruolo Marescialli dell’Esercito, iscritti nel quadro di avanzamento formato per l’anno 2019, con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0469044 in data 2 dicembre 2020, in corso di registrazione, ai sensi degli articoli 1056, 1278, comma 3, lettera a) e 2251-sexies, comma 4, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni, sono promossi, ad anzianità, al grado di Maresciallo Ordinario con anzianità assoluta dalla data a fianco di ciascun nominativo indicata, prendendo posto in ruolo, provvisoriamente, in attesa della determinazione della graduatoria finale di fine corso dei Marescialli a nomina diretta.

La circolare di PERSOMIL del 3.1.2020 nr. 0470634 puo’ essere reperita presso il proprio comando di appartenenza, in ossequio alla legge sulla pryivacy.

Cerca nel sito Search for: