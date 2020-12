Scuola Allievi Finanzieri Predazzo chiesta didattica a distanza al Comando Generale.

Roma, 3 dic 2020 – Corsi di Formazione. Il S.A.F. – Sindacato Autonomo dei Finanzieri scrive al Comando Generale per l’emergenza Covid-19. Il S.A.F. ha chiesto al Comando Generale la didattica a distanza per il corso di formazione presso la Scuola Allievi Finanzieri di Predazzo.

La nota fa seguito alle precedenti richieste di questo sindacato, circa l’adozione delle misure di contenimento del contagio da Covid 19.

In particolare la sospensione dei corsi di formazione e post formazione, in ultimo con la richiesta di didattica a distanza sia per gli Allievi Ispettori di L’Aquila e sia per gli Allievi Finanzieri di Bari.

A tal riguardo era stata richiesta l’adozione delle misure previste dall’articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , che prevede la facoltà di stabilire o rideterminare la rimodulazione dei corsi di formazione. L’articolo completo continua sul portale del S.A.F., clicca qui >>>



Cerca nel sito Search for: