ART. 54 / IL 24 NOVEMBRE L’INFORNATA POSITIVA DI ALCUNE SENTENZE EMESSE DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE DELLA CORTE DEI CONTI

Roma, 4 dic 2020 – SIAMO TUTTI IN ATTESA DI CONOSCERE LA SENTENZA CHE VERRA’ DEPOSITATA A SETTIMANE, SULL’ART. 54 EMESSA DALLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI CENTRALE. Nell’attesa, il 24 novembre, La Corte dei Conti del Piemonte ha emesso ben 5 sentenze positive. Mentre siamo tutti in attesa dell’ultima sentenza definitiva delle Sezioni Riunite del 25.11.2020 che ci dara’ ragione, oppure torto per sempre. Pertanto: chi ha avuto ha avuto e si gode l’art. 54 ricalcolato a seguito di sentenza di appello, e chi invece non ha avuto rimarra’ a bocca aperta! Infatti nel caso in cui questa sentenza sara’ negativa per il personale, tutti i ricorsi pendenti verranno archiviati, respinti. Va bene solo a coloro che hanno avuto una sentenza definitiva in appello. Per il resto niente. Si spera quindi in una sentenza positiva, in considerazione che crediamo che tutti i Signori Giudici che ci hanno giudicato con sentenza positiva in centinaia, se non qualche migliaio, avevano delle solide basi giuridiche a sostegno delle sentenze positive.

Delle 5 sentenze della Corte dei Conti del Piemonte, ne pubblichiamo una per tutte, disponibile qui >>>

Non ci rimane che incrociare la dita e sperare in questa tanto attesa sentenza definitiva.

