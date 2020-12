Due poliziotti e un carabiniere arrestati per furto in Croazia – Avrebbero sottratto 150mila euro a un portavalori

Roma, 4 dic 2020 – Ci sono due poliziotti e un carabiniere italiani tra gli otto arrestati per il furto di 150 mila euro in contanti ad un portavalori in Croazia. Gli arresti sono stati eseguiti ieri sera al confine di polizia di Buie, in Slovenia, da dove stavano tentanto di rientrare in Italia. E’ attesa la convalida dalla magistratura croata e del caso si sta occupando l’ambasciata italiana. Da quanto è trapelato, i due agenti presterebbero servizio del Napoletano e il carabiniere nel Casertano.

