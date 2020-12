Un esemplare della vespa bazooka – 1956 Piaggio Vespa TAP Militare – è in vendita sul sito specializzato “ruote da sogno” a 40.000 euro

Roma, 4 dic 2020 – Un esemplare della vespa bazooka è in vendita sul sito specializzato “ruote da sogno”.

Dal 1956 fino al 1959, data della cessazione della sua produzione fu in dotazione ai paracadutisti francesi e alla Legione straniera.

I 600 pezzi della Ateliers de Construction de Motocycles et Automobiles furono prodotti su licenza Piaggio . Aveva un telaio rinforzato e diversi supporti per armi, zaini ed equipaggiamenti

Il motore era a due tempi da 145,5 di cilindrata , un cilindro, alimentata a miscela 2%. Venne presentato al Salone di Milano del 1955 per poi essere ceduta alla produzione francese , in licenza.

Poteva trasportare un fucile M20 da 75 millimetri senza rinculo . l’M20 americano lanciava proiettili anticarro ad alto potenziale e poteva perforare blindature da 100 mm. Venivano lanciati su un pallet in coppia: il secondo trasportava munizioni ed il treppiede del controcarro . La Vespa aveva in dotazione sei proiettili e due taniche di benzina , raggiungendo i 115 chili totali.

La Vespa TAP “troupes aéroportées” costava circa 500 dollari e riutilizzava i lanciagranate M20 americani della seconda guerra mondiale. Fu usata in Agerie dopo un piano non attuato di uso in Indocina, dopo la perdita di Dien Bien Phu – maggio 1954. In estremo oriente il lancio sarebbe stato effettuato da C119.

