NASTRINO COVID – 19 / LA POLIZIA HA ISTITUITO UN ATTESTATO DI MERITO CON RELATIVO NASTRINO PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELL’EMERGENZA NAZIONALE COVID-19

Roma, 5 dic 2020 – NON SAPPIAMO SE ESISTE QUALCOSA DI SIMILE ANCHE PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, ALTRE FORZE DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO. Un ottimo riconoscimento per premiare chi e’ stato in prima linea contro il COVID, a qualsiasi titolo, ma contemplato nel Decreto. Di seguito Lettera del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 18/11/20 e Decreto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/9/2020

