Fesi 2019, tempi BREVI per il pagamento? Il sollecito del Sindacato e l’indiscrezione di meta’ mese di dicembre

Roma, 6 dic 2020 – IL SINDACATO DI POLIZIA SILP-CGIL PRESENTA UN SOLLECITO PER IL PAGAMENTO URGENTE (Vedi lettera a fine pagina). PRIMA SEMBRAVA CHE VENISSE PAGATO A FINE NOVEMBRE. ORA SEMBRA CHE IL PAGAMENTO POTREBBE ESSERE EFFETTUATO A META’ DICEMBRE CIRCA. Fatto sta’ che aspettiamo da luglio 2020 il pagamento del saldo, della 2^ rata del FESI 2019. Una rata che orientativamente avra’ un importo del 30 per cento rispetto a quanto gia’ percepito a luglio, con la prima rata. In aggiunta, ci sara’ anche il pagamento per la peculiarita’ dell’incarico ricoperto, se rientrante a quelli stabiliti nel Decreto FESI 2019.

Le rassicurazioni date al Sindacato di Polizia prevedono un pagamento presumibilmente per meta’ dicembre, con una emissione straordinaria di cedolino.

Di seguito il sollecito del Sindacato di Polizia SILP-CGIL di qualche giorno fa.

