IL BACIO ALLA VOLANTE DEL POLIZIOTTO CHE SI APPRESTA AD ANDARE IN PENSIONE

Roma, 6 dic 2020 – “Scendo dalla volante ma il mio cuore no”. Queste le parole che accompagnano la commovente foto che ha fatto il giro del web di un poliziotto che bacia la volante della Polizia il suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione. L’immagine è stata pubblicata anche sul profilo Instagram della Polizia di Stato. Il saluto di Augusto alla sua volante dopo oltre 41 anni di servizio in cui ha vissuto, respirato, condiviso, assorbito tutti gli interventi su cui si è precipitato e le storie di chi ha avuto davanti, come poliziotto e come uomo.

