IL SINDACATO AUTONOMO DEI FINANZIERI: ULTIMI GIORNI PER ADERIRE AL RICORSO COLLETTIVO PER IL MANCATO AVVIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Roma, 7 dic 2020 – Il S.A.F. Sindacato Autonomo dei Finanzieri , ha proposto il RICORSO COLLETTIVO per il mancato avvio della PREVIDENZA COMPLEMENTARE per il comparto sicurezza difesa e richiesta di RISARCIMENTO DEL DANNO FUTURO per la mancata attuazione, in convenzione con lo Studio legale Riccardo Arcieri.

Può aderire al ricorso in epigrafe tutto il personale.

Per gli iscritti al S.A.F. il ricorso è a titolo gratuito poiché eseguito in convenzione con la stessa organizzazione sindacale che provvederà a liquidare l’onorario del legale. Sarà richiesto esclusivamente un contributo spese generali una tantum di € 10 (dieci) per spese generali, da versare al legale incaricato per il giudizio di primo grado. (OLTRE ALLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL SINDACATO PER 10,00 EURO).

(CONSIDERATO L’APPROSSIMARSI DELLA NUOVA ANNUALITÀ’ L’IMPORTO VERSATO POTRÀ’ ESSERE DEDOTTO DALLA QUOTA ANNUALE DELL’ANNO 2021)…

