LA MINISTRA DELL’INTERNO LAMORGESE POSITIVA AL COVID-19. Sospeso il consiglio dei Ministri e quarantene

Roma, 7 dic 2020 – IL CORONAVIRUS “INFETTA” ANCHE IL MINISTRO DELL’INTERNO LAMORGESE, ENTRA NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E METTE IN QUARANTENA DI MAIO (Ministro degli Esteri) E BONAFEDE (Ministro della Giustizia). Tampone invece per CONTE e gli altri Ministri presenti all’incontro. Un COVID-19 in piena espansione invernale che non ci da tregua. L’unica difesa rimane ancora l’isolamento, il distanziamento e le protezioni individuali, anche se quest’ultime spesso da sole sembrano non bastare. Un virus insidioso, altamente contagioso e che a volte non sappiamo neanche dove lo abbiamo “beccato”.

Ma vediamo cosa e’ successo oggi durante il Consiglio dei Ministri, clicca qui >>>

Cerca nel sito Search for: