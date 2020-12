MANOVRA: PIANESE (COISP), ‘POLIZIOTTI VITTIME DEL CAPORALATO DI STATO’. 100 euro medi di aumento lordi al mese sono pochi. Paghiamo anni di blocchi.

Roma, 7 dic 2020 – (Adnkronos del 16.11) – ”Cinque euro e novantacinque centesimi è il compenso per un’ora di straordinario di un poliziotto: le divise ormai sono le prime vittime del ‘caporalato’ di Stato”. Lo dichiara in una nota inviata al ministro dell’Interno Lamorgese e al premier Conte, Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in seguito alla bozza della legge di Bilancio.

”Secondo la bozza, lo stanziamento per il rinnovo del contratto dell’intero Comparto Sicurezza e Difesa ammonta a 659 milioni di euro; di questi solo 144 milioni andrebbero alla Polizia di Stato, con il risultato di un aumento in busta paga di circa 100 euro lordi al mese per ogni dipendente.

Le dispiace, signor Presidente del Consiglio, se consideriamo questa cifra una miseria?

Le donne e gli uomini in divisa – prosegue il sindacalista – che mai come in questo periodo di emergenza sanitaria e sociale mettono a rischio ogni giorno la propria incolumità per salvaguardare lo Stato e i suoi cittadini, sono stufi delle promesse e delle parole di riconoscenza alle quali, negli ultimi dieci anni, non è mai seguito nulla di concreto”. (Sil/Adnkronos del 16.11.2020)

