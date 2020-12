P.a., sindacati: convocazione ministro Dadone tardiva, conferma stop 9 dicembre 2020. Uno sciopero che lascera’ il segno?

Roma, 8 dic 2020 – I sindacati della Pubblica Amministrazione non cancellano lo sciopero di domani mercoledi’ 9 dicembre 2020: I Sindacati: “Dalla ministra nessuna risposta né sulle risorse né sui precari”. Segue la nostra opinione: IN UN CERTO SENSO, SOLO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO, IN RIFERIMENTO AGLI ESIGUI AUMENTI STIPENDIALI PROPOSTI, ANCHE I MILITARI E FORZE DI POLIZIA SI TROVANO SULLA STESSA “BARCA”. Un rinnovo del contratto di lavoro 2019/21 che entra nella discussione in piena pandemia e crisi economica. Non sara’ facile chiedere piu’ soldi e salvare anche la “faccia” nei confronti dell’opinione pubblica. La trattativa sul rinnovo contrattuale entra quindi in una fase delicata, e lo sciopero proprio in questo momento, anche per chiedere piu’ soldi, potrebbe essere visto come “fumo negli occhi” da una opinione pubblica sempre piu’ a disagio verso i cosi’ detti e contestati da sempre “privilegi” degli Statali, che anche durante questa fase di crisi economica e pandemica non ne hanno risentito; anzi, sono stati tutelati a 360 gradi e senza neanche la perdita di 1 euro dalla busta paga. Certo, anche gli stipendi dei militari e di altro personale che indossa la divisa sono “magri” e l’aumento e’ poca cosa. Ma fino a che punto ci si puo’ spingere oltre per non essere additati come coloro che vogliono sempre anche se tutto va male? Non e’ meglio passare “sotto traccia” e ritirare questi 80 – 120 euro medi lordi mensili di aumento proposti, che tra l’altro sarebbero in linea con i precedenti aumenti del passato?

Ma vediamo gli organi di stampa come raccontano questa fase delicata.

Tgcom24.mediaset.it: La convocazione della ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone per giovedì 10 dicembre è “tardiva” e lo sciopero del 9 è confermato. Lo rendono noto i sindacati dei lavoratori pubblici dopo la lettera aperta del ministro della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone. Se la ministra voleva evitare lo sciopero – spiegano alla Fp-Cgil – ci chiamava prima”. (tgcom24.mediaset.it).

(Repubblica.it): “In un anno intero non ci ha mai convocati. E non sta mettendo a disposizione nuove risorse: per noi i temi della vertenza rimangono tutti in campo. La ministra Dadone non ci ha dato alcuna risposta, da parte sua non c’è neanche un impegno per la stabilizzazione dei precari, niente neanche sul fronte della sicurezza. Non vedo perché dovremmo cancellare lo sciopero”: è la replica di Serena Sorrentino, segretaria generale della Fp Cgil, all’offerta della ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, che in una lettera pubblicata domenica dal quotidiano Il Messaggero ha chiesto ai sindacati di rinunciare allo sciopero, proponendo una suddivisione più equa degli aumenti contrattuali per il rinnovo 2019-2021 e una redistribuzione dei risparmi ottenuti grazie allo smart working attraverso la contrattazione di secondo livello (Repubblica.it) L’articolo completo continua qui >>>

