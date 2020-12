F.E.S.I., A QUANDO IL PAGAMENTO? Secondo le indiscrezioni fornite dal Sindacato di Polizia SAP sul suo portale web, la rimanenza del FESI 2019 potrebbe essere pagato tra il 15 – 16 dicembre prossimo

Roma, 9 dic 2020 – Nota informativa. Il Sindacato di Polizia Sap ha sottoscritto l’accordo per la parte integrativa del Fondo Efficienza per i Servizi Istituzionali (cosiddetto premio produzione). Una firma che arriva dopo quella del Ministro e che rappresenta finalmente il via libera al pagamento delle somme. Come abbiamo già sottolineato, sarà destinata alla produttività collettiva una somma ulteriore di1,50 € per ogni giorno di presenza. Sembrano altresì confermate le date utili del 15 o 16 dicembre 2020 per il pagamento, che avverrà con emissione di statino a parte. In rappresentanza del Sap, delegato alla sottoscrizione, è intervenuto il Segretario Regionale del Lazio Giovanni Coscetti.

