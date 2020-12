IL CASO / Infermieri militari vanno iscritti all’ordine di categoria. Per i sindacati: “Devono avere gli stessi diritti degli altri”

Roma, 9 dic 2020 – UN ESERCITO CHE VUOLE ESSERE A NORMA – CERTIFICATO SU TUTTO – DOVREBBE ESSERE UN PASSO AVANTI RISPETTO ALL’ESTERNO. E INVECE NON SEMPRE E’ COSI’. Militari e infermieri alle dipendenze del ministero della Difesa ma non iscritti alla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. È la situazione in cui si trova un numero imprecisato di infermieri in divisa. La presidente della Fnopi: “Abbiamo chiesto più volte la costituzione di un tavolo con il ministero della Salute e quello della Difesa per trovare le strade giuste che risolvano la questione”.

L’argomento viene approfondito su un articolo uscito sul giornale IlFattoQuotidiano.it – Se sei interessato all’argomento clicca qui >>>

Cerca nel sito Search for: