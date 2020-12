Il Ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone: “Sindacati avanti con sciopero nonostante tavolo”. Furlan (Sindacato CISL): “Contraddittoria”. BOTTA E RISPOSTA MA I SOLDI STANZIATI DEVONO BASTARE

Per me il punto dovrebbe essere sulla valorizzazione del personale”. Lo ha detto il ministro della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, a Radio Anch’io su Rai Rai Uno, in merito allo sciopero dei dipendenti pubblici. I sindacati “avevano chiesto una interlocuzione e noi, dopo varie attivazioni di confronto tra il nostro ministero e il Mef per riuscire a trovare, rispetto alle risorse già stanziate, ulteriori soluzioni e permettere di andare incontro ad alcune richieste, ho convocato il tavolo…ma la decisione da parte loro è stata comunque di andare avanti” ha ribadito il ministro.