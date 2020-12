Lotta al Coronavirus – “Brevettato un innovativo test salivare rapido” – Interessante intervista al Colonnello Medico dell’Esercito Lista

Roma, 9 dic 2020 – Come in tempo di guerra, perche’ di guerra si tratta, abbiamo riconvertito tutte le nostre capacita’ contro questo virus“, ha raccontato il Colonnello medico dell’Esercito italiano alla guida il Dipartimento scientifico del Policlinico militare Celio a Roma, in prima linea, come tutta la Difesa, nell’emergenza Covid-19. La Difesa ha messo in campo non solo assistenza e supporto clinico alle autorita’ sanitarie civili ma, nel cuore della cittadella sanitaria militare, anche ricerca e studi innovativi.

