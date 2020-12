ORA e’ ufficiale: il FESI, ovvero il 28% della seconda trance della quota giornaliera, sarà messo in pagamento entro il 31 dicembre 2020. L’indiscrezione arriva dai delegati del CO.CE.R. Graduati

Roma, 9 dic 2020 – La nota. Nei giorni scorsi avevamo comunicato che la Corte dei Conti aveva registrato l’apposito Decreto per il pagamento della somma residua del FESI 2019. Sicuramente al personale rappresentato non sarà sfuggito che, la notizia resa, lasciava margini di presumibilità di pagamento per fine anno. E’ ufficiale: il FESI, ovvero il 28 % della seconda trance della quota giornaliera, sarà messo in pagamento entro il 31 dicembre.

Approfittiamo dell’occasione per augurare anticipatamente al personale rappresentato e alle loro famiglie un sereno felice Natale.

Roma, 9 dicembre 2020

Girolamo FOTI

Domenico MIGLIORE

Raffaele MORETTI

Davide DELCURATOLO

Fabio MINISSALE

Francesco GENTILE

Fabrizio CARTA

Antonino DUCA

