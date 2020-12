VACCINO COVID-19. IL GOVERNO BRITANNICO HA RESO NOTO LA GUIDA AL VACCINO. Fare il vaccino e’ fortemente raccomandato anche dal Governo Italiano, oltre che dagli Organi Sanitari. Se non si raggiungono gli obiettivi si parla di un Trattamento sanitario obbligatorio, da non confondere ovviamente con il classico (TSO). PER I MILITARI SARA’ OBBLIGATORIO?

Roma, 9 dic 2020 – SICURAMENTE TRA CHI NON VUOLE FARE IL VACCINO PER SCELTA PERSONALE, TRA I NO-VAX, TRA I NEGAZIONISTI DEL COVID, TRA CHI PUO’ AVERE REAZIONI ALLERGICHE, ECC., NE VEDREMO DI BELLE. Il vaccino, per avere una valenza diffusa, deve essere fatto da almeno il 70 per cento della popolazione: quindi in Italia bisogna vaccinare almeno circa 40 milioni di persone. Si pensa anche di istituire (ma per ora e’ soltanto una ipotesi) un certificato personale vaccinale elettronico come patentino: se sei ok puoi muoverti a 360 gradi e ovunque. Se non sei in regola potrebbero mettere delle limitazioni ai movimenti.

E I MILITARI POSSONO SCEGLIERE DI NON FARLO? IN ASSENZA DI UN OBBLIGO DI LEGGE? E’ una bella domanda a cui ora e’ difficile rispondere, ma bisognera’ seguire l’evolversi Legislativa e Regolamentare anche della Sanita’ Militare. Per la tipologia di lavoro del militare, di impiego, e di vita interna di caserma in Italia e all’estero, potrebbero renderlo obbligatorio, pena la non idoneita’ al servizio militare o a determinati impieghi?



NON C’E’ DUBBIO CHE ANCHE IL NOSTRO SUGGERIMENTO E’ QUELLO DI VACCINARSI.

ORA VEDIAMO: una nota specifica sulle reazioni allergiche resa nota oggi.



L’autorità nazionale Britannica di controllo sui farmaci (MHRA), ha infatti sconsigliato di somministrare il vaccino di Pfizer alle persone con alle spalle una storia di “significative” reazioni allergiche, leggi l’articolo qui >>>

LA GUIDA BRITANNICA.

Vaccino covid: chi può farlo, come si somministra, gli effetti collaterali / I documenti del Governo britannico sul prodotto Pfizer. Ecco le valutazioni da fare con il proprio medico, clicca qui >>>



