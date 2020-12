E PER FORTUNA CHE CI SONO LE FF.AA.. Ecco perche’ devono essere sempre operative e ben attrezzate. I MILITARI CUSTODIRANNO ANCHE LE FIALE DEL VACCINO COVID-19

Roma, 10 dic 2020 – Il settimanale l’Espresso ha raccontato in che stato versa il deposito nazionale Italiano degli antidoti gestito dal Ministero della Sanita’, nonostante gli annunci e i lavori per ristrutturarlo. E così per il rimedio anti-Covid la palla passa in mano alla Difesa. Una Difesa che con le sue FF.AA. riesce sempre ad assolvere appieno al mandato Costituzionale, che per quanto riguarda questo caso, puo’ contribuire a fronteggiare la calamita’ nazionale causata dall’emergenza sanitaria da coronavirus, anche per la custodia a norma/sicurezza e la distribuzione delle fiale del vaccino. Forze armate quindi a 360 gradi, sempre fedeli e al servizio della Nazione. Ma per avere FF.AA. preparate e pronte e’ bene investire su di esse e sul personale. I fatti Nazionali e Internazionali ci dicono che e’ un buon investimento.

Di seguito diamo conoscenza dell’Articolo uscito sul settimanale L’espresso dal titolo: Il flop annunciato del magazzino dei vaccini: lo Stato è costretto a delegare tutto ai militari.

L’Espresso ha raccontato in che stato versa il deposito nazionale degli antidoti, nonostante gli annunci e i lavori per ristrutturarlo. E così per il rimedio anti-Covid la palla passa in mano alla Difesa. di Floriana Bulfon.

