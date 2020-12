MARESCIALLO DELL’ESERCITO MUORE IN AUTOSTRADA A CAUSA DI UN MALORE

Roma, 10 dic 2020 – 9° Reggimento alpini dell’Aquila in lutto per la morte del Maresciallo Emanuele Amoruso, 45enne, originario di Torino, deceduto in autostrada.

Di ritorno da Roma dove era stato impegnato nell’ operazione “Strade Sicure”, durante il viaggio si è sentito male e si fermato nella corsia di emergenza a causa di un malore. L’intervento di soccorso è stato svolto al chilometro 34 tra i caselli di Vicovaro-Mandela e Carsoli. All’inizio era stata segnalata un’auto in avaria. I sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimare il maresciallo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

