PALERMO – Premiato il 4° Reggimento Genio Guastatori per le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico – Video

Roma, 10 dic 2020 – Oggi, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha conferito ai genieri dell’Esercito la massima onorificenza cittadina, per il servizio prestato nel disinnesco della bomba rinvenuta nei mesi scorsi nel sedime portuale del capoluogo siciliano. Palermo così ringrazia il 4° reggimento genio guastatori per il coraggio e la professionalità.

Orlando, in particolare, ha conferito al 4° Reggimento Genio Guastatori il riconoscimento di “Preziosa tessera del mosaico Palermo” per il disinnesco dell’ordigno bellico da 600 libbre avvenuto lo scorso 13 settembre che portò all’evacuazione di migliaia di palermitani.

Con questo riconoscimento, il sindaco Orlando ha voluto ringraziare i guastatori del 4° reggimento per l’impegno con il quale, da sempre, si prodigano per la sicurezza della città metropolitana, come anche accaduto nel recente nubifragio del 15 luglio scorso, quando i militari dell’Esercito italiano sono intervenuti per liberare le strade da tonnellate di fango che avevano paralizzato l’arteria viaria principale della città.

