NEWS / ECCO LA CIRCOLARE PER PRESENTARE LA DOMANDA DI AUSILIARIA (Svecchiamento) ANNO 2021. Una opportunita’ per i piu’ fortunati, ma anziani di eta’. PER VIA DEI REQUISITI (Ruolo Graduati e Ruolo Sergenti non hanno ancora maturato i requisiti anagrafici di eta’) E’ RISERVATA SOLTANTO AGLI UFFICIALI E MARESCIALLI DELLE FORZE ARMATE. Scadenza perentoria presentazione domanda: 1.3.2021

Roma, 11 dic 2020 – NEWS IMPORTANTE PER COLORO CHE POSSIEDONO I REQUISITI E DESIDERANO PRESENTARE LA DOMANDA ANNUALE DI AUSILIARIA ANNO 2021. PERSOMIL ha diramato la circolare nr. 479496 datata 10.12.2020 con la quale vengono impartite anche le nuove modalita’ di presentazione della domanda di ausiliaria per l’anno 2021, riservata al personale militare delle forze armate, con determinate anzianita’ di servizio e di eta’ anagrafica, indicate sul bando stesso. I posti disponibili per l’anno 2021 sono: 40 Ufficiali (di cui 20 posti riservati ai Tenenti Colonnelli e Gradi corrispondenti) e nr. 200 Marescialli.

La domanda di cessazione dal servizio si puo’ presentare dal 1° gennaio 2021 ed entro il termine perentorio del 1.3.2021. Attenzione alla scadenza, meglio presentarla prima del 1.3.2021.

Segue circolare.

La circolare completa su FILE PDF stampabile puoi prelevarla cliccando qui >>>

