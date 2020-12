Soldatessa russa vince un concorso di bellezza e viene cacciata dall’Esercito

Roma, 11 dic 2020 – Una soldatessa russa che ha vinto un concorso di bellezza è stata cacciata dall’Esercito.

La soldatessa Anna Khramtsova, 32 anni, madre di un bambino, ha battuto più di mille partecipanti per vincere il concorso nazionale di accesso al corpo militare, lo scorso anno. Ma ora è stata licenziata per aver pubblicato un video che mostrava l’interno dei locali di servizio in cui lavorava.

La soldatessa afferma di essere una vittima del “sessismo” nella guardia nazionale russa. Il video che ha portato al suo licenziamento, che mostra un’operazione di disinfezione, è stato ora cancellato ma altri filmati e immagini rivelatori che mostrano il suo amore per le gare di bikini fitness potrebbero aver acceso la gelosia delle donne appartenenti alle forze militari russe e portato alla sua uscita, almeno così lei pensa.

“Sono stata licenziata perché ho dato fastidio a qualcuno”, ha detto la soldatessa alla radio Govorit Moskva. “La ragione del mio licenziamento è stata insignificante: aver filmato un edificio amministrativo durante la disinfezione per sollevare il morale”. Solo una “cerchia ristretta di persone” avrebbe visto il filmato nella sua città natale, Ekaterinburg.

E sostiene che farà ricorso contro la decisione. “I colleghi uomini si sono congratulati, mi hanno scritto molto, alcuni hanno cercato di incontrarmi personalmente, ma molte colleghe donne hanno persino smesso di salutarmi“.

Per i superiori, comportamento inaccettabile

Una fonte del corpo militare ha reso noto che il video della soldatessa ha violato le regole: “La Khramtsova ha mostrato i locali delle truppe della Guardia russa. È inaccettabile. Il rispetto delle condizioni di servizio è obbligatorio per tutto il personale e implica la responsabilità personale del dipendente”.

