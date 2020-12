Concorso Polizia 2020-21: nuovi posti disponibili

Roma, 12 dic 2020 – Il 2021 è l’anno atteso per i bandi dei concorsi pubblici. In particolare, si aspetta il concorso polizia e in generale per le forze armate. Verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale il prossimo anno con tutti i requisiti necessari per partecipare.



Nonostante la pandemia abbia creato forti disagi, si guarda già al futuro. Dal 2021 e per i prossimi 5 anni, sono previsti 4.535 posti nelle forze armate. Nei corpi della Polizia di Stato, Penitenziaria, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.



Questa è una buona notizia per i civili, vfp1 e militari in attesa di poter conseguire una maggiore stabilità economica nel pubblico impiego. L’ordine pubblico e la sicurezza pubblica sono un elemento importante per la società. Non è connessa solo all’emergenza. Si pensi ai quei territori che necessitano un maggiore controllo per la sicurezza dei cittadini.



Ma vediamo cosa prevede la Legge di Bilancio e come fare domanda per il concorso Polizia.



Concorso Polizia e Forze Armate 2020-21: cosa prevede la Legge di Bilancio: posti disponibili



Dopo le assunzioni previste per il 2020, la Legge di Bilancio 2021 prevede altri bandi per concorsi pubblici. Saranno disponibili posti di lavoro per i giovani che decidono di intraprendere la carriera militare. Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, saranno incrementate con nuovi agenti per un maggiore controllo e sicurezza del territorio



Infatti, nella manovra da 38 miliardi prevista dalla Legge di Bilancio, vengono stanziate anche le risorse le assunzioni nel pubblico impiego. Nello specifico prevede: l’assunzione straordinaria di 4.535 unità tra il 2021 ed il 2025.

