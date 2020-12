COVID – IL CONTRIBUTO DELL’AERONAUTICA – A MILANO LINATE FINO A 700 TAMPONI AL GIORNO

Roma, 12 dic 2020 – È operativo dal 20 novembre il presidio organizzato dall’Aeronautica Militare in collaborazione con ATS all’interno dell’aeroporto di Linate: sette postazioni “drive through” (cioè fatti direttamente dall’auto) dove vengono eseguiti tamponi antigenici e, in caso di positività, molecolari.



I militari dell’Aeronautica forniscono i moduli da compilare, a bordo della propria auto. Tutte le pratiche e le operazioni vengono svolte nell’abitacolo, non è consentito scendere.



Dall’ingresso si segue un percorso segnalato attraverso il quale si giunge alle sei postazioni di Drive Through: sei tende sotto le quali, in modalità “pit-stop”, medici e infermieri dell’Aeronautica prelevano da naso e bocca della persona il campione che sarà analizzato.



A quel punto si viene indirizzati ad un luogo di sosta dove si attende, sempre a bordo della propria vettura, l’esito che viene consegnato in auto in circa 15 minuti. Se è negativo si può raggiungere l’uscita, altrimenti si viene smistati verso un’altra tenda-box dove ci si sottopone a un secondo tampone, questa volta molecolare, il cui esito sarà comunicato nell’arco di 24 ore. Tutte le operazioni e gli esiti dei test sono registrati da personale ATS, presente in loco.



Il presidio di Linate si colloca nell’ambito dell’Operazione Igea del Ministero della Difesa, con cui le Forze Armate stanno dando il proprio contributo al Ministero della Salute e alla Protezione civile nella battaglia contro il Covid in Italia. Sono 154 in tutta la Penisola i Drive Through allestiti dalla Difesa, questo di Linate è il più grande in Lombardia. «Attualmente abbiamo impegnati qui nelle sette linee di Linate altrettanti medici e 14 infermieri dell’Aeronautica – ci spiega il Tenente Colonnello Guido Stivali, ufficiale medico – Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14. La capacità massima di una struttura di questo tipo è tra i 500 e i 700 tamponi al giorno».

Cerca nel sito Search for: