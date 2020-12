Piazza Venezia, bagno nudo nella Fontana dell’Altare della Patria: “Raggi intervenga”

Roma, 12 dic 2020 – Un uomo nudo che esce dalla fontana di piazza Venezia davanti i presenti in pieno giorno. Immagini che, come si apprende, risalgono a quattro giorni fa, con l’uomo che venne poi fermato e multato dagli agenti della Polizia Locale. A denunciarlo sabato mattina (con qualche giorno di ritardo), con un post sulla propria pagina facebook l’ex Deputato e Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d’oro al Valor Militare:

“Circola in rete un video in cui si vede che di fronte a tanti passanti, un senza tetto liberamente fa il bagno nudo nella fontana dell’Adriatico in Piazza Venezia. Tutto è accaduto in pieno giorno nella più totale indifferenza. Non è la prima volta che l’Altare della Patria venga preso d’assalto, qualche anno fa delle femministe per protesta riuscirono a denudarsi senza che qualcuno intervenisse”.

