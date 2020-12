POLIZIA PENITENZIARIA – 178° CORSO DI FORMAZIONE ALLIEVI

Roma, 12 dic 2020 – I vincitori del Concorso a complessivi 754 posti, poi elevato a 938 (+4), sono stati convocati a cura degli Istituti penitenziari prossimi al luogo di residenza per l’avvio al corso di formazione.



Le partenze saranno suddivise in due gruppi (per le misure di contenimento della pandemia da Coronavirus) nelle date dell’11 e del 25 gennaio 2021.





Cerca nel sito Search for: