Una stazione dei Carabinieri nel Presepe

ROMA, 12 dic 2020 – Quella del presepe è una tradizione affascinante, perché consente a ciascuno di arricchirlo con dettagli personali, fino a trasferire in esso una parte di sé. Come hanno fatto i Carabinieri di Monteforte Irpino (AV), che nel presepe realizzato in caserma hanno inserito anche una Stazione Carabinieri.



Perché è questo che noi siamo e vogliamo essere: presenza discreta e rassicurante”. E’ con questa didascalia che l’Arma, attraverso i suoi profili social ufficiali, plaude alla originale iniziativa dei Carabinieri di Monteforte Irpino.

Cerca nel sito Search for: